GNW-Adhoc: EAACI Congress 2024: Innovationen und Fortschritte in der Allergietherapie

^* Im Rahmen des Kongresses werden über 150 wissenschaftliche Vorträge gehalten, die sich unter anderem mit Fortschritten in den Bereichen Umweltwissenschaft, Lebensmittelallergien, Innovationen in der Immuntherapie und pädiatrische Allergien befassen. * Auf dem größten Allergie- und Immunologiekongress werden Präzisionsmedizin, künstliche Intelligenz, Immuntherapie und Immunmodulatoren zusammengeführt. * Der Kongress findet vom 31. Mai bis 3. Juni in Valencia, Spanien, statt. VALENCIA, Spanien,, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Europäische Akademie für Allergie und klinische Immunologie (EAACI), eine Vereinigung mit mehr als 16.000 Forscher*innen und medizinischen Expert*innen aus 125 Ländern, lädt vom 31. Mai bis 3. Juni zum Jahreskongress in die Feria Valencia, Spanien, ein. Unter dem Motto ?Revolutionierung der Patientenversorgung durch die Macht der Datenwissenschaft" positioniert sich der EAACI Congress 2024 als die europäische Veranstaltung des Jahres, auf der die neuesten Forschungsergebnisse und Fortschritte im Bereich Allergien und ihre Therapien vorgestellt werden. Wir sind der festen Überzeugung, dass Ihr Beitrag zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn und seine Auswirkungen auf die Verbesserung der Patientenversorgung bei Allergien und Asthma von großer Bedeutung sind. Als medizinische Expert*innen oder Medizinstudierende werden Sie auf dem Kongress Ihre klinische Praxis und Ihr Wissen vertiefen und zum Fortschritt von Wissenschaft und Gesundheitswesen beitragen. Der Kongress bietet Ihnen die Möglichkeit zur Teilnahme an Hauptvorträgen, Plenarsitzungen, mündlichen Präsentationen und Postersessions, in denen neueste Forschungsergebnisse, klinische Entwicklungen und neue Therapien bei Allergien und Asthma vorgestellt werden. Darüber hinaus haben Sie die Gelegenheit, mit einigen der einflussreichsten Führungspersönlichkeiten auf diesem Gebiet Kontakt zu knüpfen und sich an ausführlichen Diskussionen über die neuesten Fortschritte zu beteiligen. Das wissenschaftliche Programm des EAACI Congress 2024 deckt das gesamte Spektrum der klinischen Allergie und Immunologie ab und umfasst über 150 wissenschaftliche Vorträge, unter anderem zu Themen wie Umweltwissenschaft, Lebensmittelallergien, Innovationen in der Immuntherapie und pädiatrische Allergien. Bitte informieren Sie sich über das Programm und empfehlen Sie Ihrem medizinischen Team, Ihren Studierenden und Professor*innen die Teilnahme am EAACI Congress 2024. Der Kongress ist eine unschätzbare Gelegenheit zur Weiterbildung, zum Gedankenaustausch und zur Zusammenarbeit mit anderen Experten*innen auf diesem Gebiet. Wir freuen uns darauf, Sie in Valencia begrüßen zu dürfen!