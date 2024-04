Moving Average Indikatoren 🔴 Wie komme in in den Handel mit Indikatoren?! 🔴 EMA and SMA - YouTube Video Tutorial

Der Indikator Moving Average oder auf deutsch GLEITENDER DURCHSCHNITT ist ein häufig genutzter Indikator. In unserem kurzen Wissens-Video-Tutorial zu diesen Indikatoren geht unser Analyst Altan Cantürk in wenigen Minuten auf die Moving Averages ein und zeigt auf, wie man mit der Indikatornutzung in den Handel hinein kommt.