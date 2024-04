Wenig Dynamik zum Wochenauftakt

Nach den Kursgewinnen vom vergangenen Freitag gönnte sich der DAX® gestern einen recht ruhigen Wochenauftakt. Ablesen können Anlegerinnen und Anleger diese Entwicklung nicht zuletzt an der unterdurchschnittlichen Hoch-Tief-Spanne von 130 Punkten. Übergeordnet bleibt es allerdings bei der zuletzt diskutierten charttechnischen Verbesserung – Stichwort: „50-Tages-Linie als Sprungbrett“ bzw. „trendbestätigende Korrekturflagge“. Perspektivisch legt dieses Konsolidierungsmuster sogar einen Anlauf auf das bisherige Rekordhoch vom 2. April bei 18.567 Punkten nahe, zumal auch der trendfolgende MACD vor einem neuen Einstiegssignal steht. Einen wichtigen Katalysator für ein Wiedersehen mit dem bisherigen Allzeithoch stellt u. E. ein Spurt über das Hoch vom 24. April bei 18.226 Punkten dar, denn dann liegt in der kurzen Frist zusätzlich eine abgeschlossene Bodenbildung vor. Um die konstruktive Entwicklung der letzten Woche – samt Flaggenausbruch – erst gar keinem Risiko auszusetzen, gilt es in Zukunft, nicht mehr unter die o. g. Glättungslinie (akt. bei 17.890 Punkten) zurückzufallen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

