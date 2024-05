Wirtschaftskalender 01.05.: US ADP, JOLTS, ISM und Powells Rede im Blickpunkt der Märkte

Die europäischen Börsen bleiben heute weitestgehend feiertagsbedingt geschlossen - die US-Märkte und Kryptowährungen sind handelbar

Die Märkte warten auf Makrodaten aus den USA (ADP-Bericht, JOLTS, ISM Manufacturing)

Fed-Entscheidung und Powells Rede als Hauptereignis an der Wall Street

Heute richten die Finanzmärkte weltweit ihre Aufmerksamkeit vor allem auf die USA, wo im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Fed-Entscheidung und der Konferenz von Jerome Powell eine Reihe wichtiger Veröffentlichungen anstehen.

Am frühen Nachmittag wird die Aufmerksamkeit auf den ADP-Bericht gelenkt, der die Entwicklung der Beschäftigung in den privaten US-Unternehmen aufzeigt. Es ist unklar, wie der Markt auf den Bericht reagieren wird, doch solange das Risiko einer erhöhten und anhaltenden Inflation besteht, hat er sich in letzter Zeit eindeutig von der Vorliebe für schwächer als prognostizierte „stagflationäre“ Daten verabschiedet. Um 15:45 Uhr deutscher Zeit werden die S&P PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht, aber die Aufmerksamkeit wird sich hauptsächlich auf die wichtigeren ISM-Daten für das verarbeitende Gewerbe richten, die 15 Minuten später veröffentlicht werden.

Um 16:00 Uhr dt. Zeit werden außerdem die JOLTS-Daten veröffentlicht, die Aufschluss über die Zahl der neuen Stellen in den USA und die allgemeine Dynamik bei Entlassungen und Beschäftigung geben werden.

Die Fed wird die Zinssätze...



Vollständigen Artikel weiterlesen





- Handeln Sie verantwortungsvoll -



Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 % der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.