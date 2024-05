Aktien New York: Moderate Gewinne - Anleger verdauen Zinssignale der Fed

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat am Donnerstag moderat zugelegt. Die Anleger verdauten weiterhin die Zinssignale der US-Notenbank Fed vom Vortag. Die Auftragsdaten für die Industrie in den Vereinigten Staaten im März fielen wie erwartet aus und brachten daher kaum zusätzliche Impulse.

Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,24 Prozent auf 37 993,07 Punkte zu. Der S&P 500 kam mit plus 0,09 Prozent auf 5023,11 Zähler nur geringfügig vom Fleck. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,27 Prozent auf 17 363,77 Zähler zu.

Fed-Präsident Jerome Powell hatte am Vortag unzureichende Fortschritte bei der Eindämmung der Inflation eingeräumt, aber beruhigt, dass Zinsanhebungen unwahrscheinlich seien. Vielmehr signalisierte er, dass die Leitzinsen in diesem Jahr wahrscheinlich noch gesenkt werden, auch wenn er über die Anzahl möglicher Zinsschritte ausweichende Bemerkungen machte./ck/he