Aktien New York Schluss: US-Börsen schlagen Erholungskurs ein

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag neuen Schwung erhalten. Die Anleger bewerteten weiter die Zinssignale der US-Notenbank Fed vom Vortag und aktuelle Konjunkturdaten. Zudem wirft der monatliche Arbeitsmarktbericht bereits seine Schatten voraus. Er wird am Freitag veröffentlicht. Vorher legt das Schwergewicht Apple am Donnerstag nach Börsenschluss seinen Quartalsbericht vor.

Der Dow Jones Industrial beendete den Tag mit einem Plus von 0,85 Prozent auf 38 225,66 Punkte. Der S&P 500 gewann 0,91 Prozent auf 5064,20 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,29 Prozent auf 17 541,54 Zähler.

Fed-Präsident Jerome Powell hatte am Vortag unzureichende Fortschritte bei der Eindämmung der Inflation eingeräumt, aber beruhigt, dass Zinsanhebungen unwahrscheinlich seien. Vielmehr signalisierte er, dass die Leitzinsen in diesem Jahr wahrscheinlich noch gesenkt werden, auch wenn er über die Anzahl möglicher Zinsschritte ausweichende Bemerkungen machte.

Die Konjunkturdaten fielen solide aus, was den derzeitigen Kurs der Fed zusätzlich rechtfertigt. Der Arbeitsmarkt bleibt, gemäß den wöchentlichen Job-Zahlen, nach wie vor robust, während die Lohnstückkosten im ersten Quartal deutlicher als erwartet stiegen. Die Auftragseingänge für die Industrie im März legten im Monatsvergleich weiter und sogar etwas stärker zu als erwartet, sofern Transportgüter wie Flugzeuge herausgerechnet werden./ck/he