Chart des Tages 🔴 USDJPY (02.05.2024)

Die USDJPY-Paarung machte heute nach der wahrscheinlichen Intervention der Bank of Japan sofort einen gro√üen Teil der Verluste wieder wett und liegt nun mit einem Plus von √ľber 1 % wieder √ľber der 155er-Marke. Zwar verweigerte Japans oberster Devisenmarktdiplomat Kanda einen Kommentar und best√§tigte nicht, dass die BoJ in den Markt eingegriffen hat, doch unter den Tradern ist es ein offenes Geheimnis. Der Markt ist mit der breiten Geschichte der Auswirkungen von W√§hrungsinterventionen verschiedener Zentralbanken vertraut und wei√ü, dass diese in den allermeisten F√§llen den Abw√§rtstrend der W√§hrung nicht dauerhaft umkehren konnten. Infolgedessen k√∂nnten wir weiterhin ein starkes spekulatives Interesse an b√§rischen Positionen auf den Yen und Long-Positionen auf den USDJPY erleben. Zumindest so lange, bis sich in der japanischen und amerikanischen Geldpolitik wesentliche √Ąnderungen ergeben. Die Stimmung k√∂nnte sich beispielsweise umkehren, wenn die Fed ihre Politik lockert und die Bank of Japan beginnt, sie zu straffen, was f√ľr die Zukunft kein unm√∂gliches Szenario zu sein scheint....

