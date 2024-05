DAX 40 Ausblick: Nach der Fed ist vor den NFPs – Anleger hoffen auf Zinssenkungssignale

Nach der Fed-Notenbanksitzung vom Vorabend greifen Anleger am Donnerstag wieder bei Anteilsscheinen zu. Insgesamt dürfte das geldpolitische Event ohne größere Überraschungen verlaufen sein. Nun hoffen die Märkte auf neue Zinssenkungssignale, welche bereits am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten geben könnten.

Weitere Zinserhöhungen laut Fed „unwahrscheinlich“ – Zinssenkungen weiterhin offen

Angesichts der hartnäckigen Inflation in den USA bleibt eine Zinswende durch die Notenbank Federal Reserve vorerst nicht in Sichtweite. Am späten Mittwochabend hatte der US-Währungshüter wie erwartet das Zinsniveau in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen. Demnach sehe die Fed in der vergangenen Zeit keine Fortschritte gen Zwei-Prozent-Ziel. Solange nicht mehr Zuversicht herrsche, dass sich die Teuerung dem Ziel nähere, sei eine Zinswende nicht angebracht, hieß es.

Fed-Chef Jerome Powell wies daraufhin, dass die Fed den „Luxus“ haben würde, Geduld bewahren zu können. Wiederum sei eine Erhöhung der Zinsen seiner Meinung nach nicht wahrscheinlich.

