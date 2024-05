DAX® - Diese kurzfristigen Leitplanken sollten Sie kennen!

Am letzten Handelstag im April musste der DAX® Kursverluste einstecken und rutschte dabei auch wieder unter die Marke von 18.000 Punkten. Damit notieren die deutschen Standardwerte im charttechnischen Niemandsland zwischen unserem Trigger auf der Oberseite in Form des Hochs vom 24. April bei 18.226 Punkten und der 50-Tages-Linie (akt. bei 17.906 Punkten) auf der Unterseite. Zwar besteht weiterhin der strategische Kurstreiber der zuletzt nach oben aufgelösten Korrekturflagge (siehe Chart), doch letztlich können Anlegerinnen und Anleger einen Ausbruch in die eine oder andere Richtung abwarten. Wie so oft donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung: Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) haben sich die optimistischen Stimmungswerte des 1. Quartals deutlich abgekühlt. So bewegen sich sowohl der Anteil der Bullen unter den amerikanischen Privatanlegern als auch der Prozentsatz der Skeptiker im Rahmen der historischen Mittelwerte. Eine prozyklische Positionierung im Ausbruchsfall lässt sich also auch durch das Sentiment gut begründen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

