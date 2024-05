DAX: Tägliche Prognose vom 02.05.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Der DAX ist Dienstagmorgen bei 18.292 Punkten in den vorb├Ârslichen Handel gegangen. Der Index formatierte bereits vorb├Ârslich das Tageshoch. Es ging von hier aus sukzessive abw├Ąrts. Den Bullen gelang es im Handelsverlauf immer wieder mal eine Stabilisierung, aber keine Erholung. Der Index setzte die Abw├Ąrtsbewegung ├╝bergeordnet bis zum Abend weiter fort. Der Index ging im Bereich seines Tagestiefs aus dem Handel. Der DAX ging bei 18.071 Punkten aus dem Tageshandel.

Unsere Prognose & Tageseinsch├Ątzung f├╝r den DAX / DE40

├ťbergeordnete Tendenz

Der DAX ist Dienstagmorgen bei 18.292 Punkten in den vorb├Ârslichen Handel gegangen. Der Index formatierte bereits vorb├Ârslich das Tageshoch. Es ging von hier aus sukzessive abw├Ąrts. Den Bullen gelang es im Handelsverlauf immer wieder mal eine Stabilisierung, aber keine Erholung. Der Index setzte die Abw├Ąrtsbewegung ├╝bergeordnet bis zum Abend weiter fort. Der Index ging im Bereich seines Tagestiefs aus dem Handel. Der DAX ging bei 18.071 Punkten aus dem Tageshandel.

Heute Morgen ist der DAX bei 18.121 Punkten in den Tageshandel gegangen. Er notiert damit 171 Punkte unter der ersten vorb├Ârslichen Notierung Dienstagmorgen aber 50 Punkte ├╝ber dem Tagesschluss Dienstagabend.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX in den letzten Handelstagen nicht wirklich weitergekommen ist. Es ging ├╝bergeordnet zwischen der SMA20 (aktuell bei 18.209 Punkten) auf der Oberseite und der SMA50 (aktuell bei 18.085 Punkten) auf der Unterseite hin und her. Bisher haben sich weder die Bullen noch die B├Ąren durchsetzen k├Ânnen.

Gelingt es den Bullen den DAX per Tagesschluss ├╝ber der SMA20 schieben und vor allem festzusetzen, so w├╝rde sich das Chartbild wieder bullisch aufhellen, weitere Erholungsbewegungen w├Ąren denkbar und m├Âglich, die bis in den Bereich der 18.600/615 Punkte und ├╝bergeordnet bis an das ATH gehen k├Ânnten.

Setzen sich die B├Ąren durch, so w├╝rde dies bedeuten, dass sich der Index per Tagesschluss unter der SMA50 festsetzt und der DAX ├╝bergeordnet auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so k├Ânnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich die Abgaben weiter ausdehnen k├Ânnten. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite k├Ânnten die 17.420/05 Punkte und ├╝bergeordnet die 16.850/35 Punkte sein.

Wir hatten in unseren letzten Setups darauf hingewiesen, dass die beiden Durchschnittslinien SMA20 als auch die SMA50 aufeinander zu laufen, somit ein Richtungsentscheid kurz bevor steht...





Vollst├Ąndigen Artikel weiterlesen





- Handeln Sie verantwortungsvoll -



Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht f├╝r jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinsch├Ątzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 % der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ├╝berlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k├Ânnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren k├Ânnen ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gew├Ąhrleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen gen├╝gt und keinem Handelsverbot vor der Ver├Âffentlichung der Analysen unterliegt.