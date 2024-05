Deutsche Anleihen: Kursgewinne am Morgen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,38 Prozent auf 130,44 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,58 Prozent.

Zinsdruck kam vom US-Anleihemarkt. Ausschlaggebend war die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die ihre Leitzinsen abermals nicht angetastet hatte. Fed-Chef Jerome Powell deutete an, dass sich die Währungshüter mit Zinssenkungen noch Zeit lassen wollen. Zugleich schloss er eine an den Märkten viel diskutierte Zinsanhebung weitgehend aus. Powell habe derartigen Überlegungen einen Dämpfer versetzt, kommentierte John Velis von der Bank of New York Mellon. Dies lastete auf den Kapitalmarktzinsen.

Im Tagesverlauf werden in Europa die Einkaufsmanagerindizes von S&P erwartet. Es stehen die Zahlen für die Industrie auf dem Programm. In den USA werden unter anderem die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt und Auftragszahlen aus der Industrie veröffentlicht./bgf/stk