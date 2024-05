Muttertag: Verbraucher wollen eine Milliarde Euro ausgeben

Handel

Berlin (dpa) - Zum diesjährigen Muttertag wollen die Bundesbürger einer Umfrage zufolge tiefer in die Tasche greifen als zuvor. Der Handelsverband Deutschland (HDE) veröffentlichte in Berlin eine Befragung, der zufolge die Menschen hierzulande anlässlich dieses Ehrentags 1,03 Milliarden Euro ausgeben wollen und damit gut fünf Prozent mehr als 2023.

Von den 1500 Befragten im Alter von 18 bis 69 Jahren gab knapp ein Drittel an, dass sie wegen des Muttertags Geld ausgeben wollen - dieser Anteil stieg minimal um 0,2 Punkte auf 31,7 Prozent. Die Umfrage führte das Marktforschungsinstitut IFH Köln im Auftrag des HDE durch.

Am häufigsten sollen Blumen verschenkt werden, aber auch Lebensmittel, Einladungen ins Restaurant, Kosmetika und Geschenkgutscheine spielen eine Rolle. Im Schnitt gibt ein Bundesbürger in der Altersgruppe 18 bis 69 den Angaben zufolge 18,40 Euro aus. Bei diesem Durchschnittswert sind allerdings die zwei Drittel inkludiert, die nichts schenken wollen - bei den Menschen, denen dieser Tag wichtig ist und die deswegen ins Portemonnaie greifen wollen, liegen die durchschnittlichen Ausgaben etwa dreimal so hoch. Die Tradition des Muttertags kommt aus den USA, seit 1923 wird er auch in Deutschland gefeiert. In diesem Jahr ist er am 12. Mai.