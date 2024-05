Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Konjunkturaussichten

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Konjunkturaussichten:

"Mit welchen Instrumenten die Konjunktur angekurbelt werden soll, ist offen. Habeck plädiert für Steuerentlastungen. Abschreibungen sollen erleichtert und dadurch Investitionen angereizt werden. Lindner würde zwar lieber den Soli für Besserverdiener abschaffen, hätte aber wohl auch nichts gegen verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten - wenn dadurch nicht die Steuereinnahmen sinken würden. Eine Lösung ist nicht in Sicht, obgleich kein Mangel an Ideen herrscht. Eher herrscht ein Mangel an Einigkeit. Nötig sind jetzt der Wille und die Fähigkeit zu Kompromissen."/yyzz/DP/he