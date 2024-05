TRADINGIDEE des Tages🔴WTI (02.05.2024)

Der Kurs hat bereits um etwa 10 % von den lokalen Höchstständen korrigiert. Der Preis hat die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals durchbrochen. Theoretisch sollte der Markt in naher Zukunft aufgrund des Beginns der Fahrsaison einen Rückgang der Lagerbestände erleben...

Fakten:

Starker Anstieg der US-Ölvorräte in der letzten Woche führt zu größter Preiskorrektur seit Monaten

Die Fahrsaison beginnt normalerweise im Mai. Saisonalität deutet auf Preisanstieg hin

Kurs testet wichtige Unterstützung um die untere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals

OPEC+ könnte eine Verlängerung der Vereinbarung über freiwillige Produktionskürzungen in Betracht ziehen

Background & Meinung

Der Kurs hat bereits um etwa 10 % von den lokalen Höchstständen korrigiert. Der Preis hat die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals durchbrochen. Theoretisch sollte der Markt in naher Zukunft aufgrund des Beginns der Fahrsaison einen Rückgang der Lagerbestände erleben. Die Saisonalität lässt darauf schließen, dass sich die Preise in naher Zukunft erholen werden. Die OPEC+ könnte in Erwägung ziehen, die freiwilligen Produktionskürzungen über das zweite Quartal dieses Jahres hinaus zu verlängern, was sich günstig auf den Preis auswirken dürfte...





