US-Anleihen geben leicht nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,23 Prozent auf 107,86 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 4,65 Prozent.

Konjunkturdaten fielen zu Handelsbeginn solide aus, was auf anhaltend hohe Leitzinsen der US-Notenbank Fed hinweist. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich gemäß den wöchentlichen Job-Zahlen nach wie vor solide. Die Lohnstückkosten sind im ersten Quartal deutlicher gestiegen als erwartet, was auf anhaltenden Lohndruck hindeutet.

Am Vortag hatte die Fed ihre Leitzinsen abermals nicht verändert und auch keine großen Anstalten gemacht, demnächst auf einen Lockerungskurs einzuschwenken. Fed-Chef Jerome Powell sagte, die Währungshüter seien noch nicht zuversichtlich genug, dass sich die Teuerung nachhaltig ihrem Inflationsziel nähere. Zugleich schloss er eine zusätzliche Zinsanhebung weitgehend aus./bgf/la/he