USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bleiben auf niedrigem Niveau

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA haben erneut vergleichsweise wenige Menschen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. In der vergangenen Woche verharrte die Zahl der Hilfsanträge auf 208 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 211 000 Anträge gerechnet.

Der Wert der Vorwoche wurde leicht um 1000 nach oben revidiert. Damit bleibt die Zahl der Hilfsanträge auf niedrigem Niveau. Seit dem vergangenen Herbst liegt die Zahl der Anträge in der Nähe der Marke von 200 000, was auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeutet.

Die wöchentlichen Erstanträge gelten als zeitnaher Indikator für den Arbeitsmarkt. Weitere Aufschlüsse über die Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt gibt der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für April, der am Freitag erwartet wird.

Die US-Notenbank Fed berücksichtigt bei ihrer Geldpolitik auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt, weil sich diese auf die Verbraucherpreise auswirken kann. Sie hat die Leitzinsen am Mittwoch erneut unverändert gelassen und dabei auch auf den robusten Arbeitsmarkt verwiesen. Die Notenbank machte deutlich, dass die Zinsen vorerst auf dem hohen Niveau bleiben werden./jkr/bgf/stk