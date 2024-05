Biden empfängt kommende Woche Jordaniens König im Weißen Haus

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden will in der kommenden Woche Jordaniens König Abdullah II. in Washington treffen. Das kündigte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Freitag an, ohne ein konkretes Datum für die Zusammenkunft zu nennen. Der jordanische König werde an einem "privaten Treffen" mit Biden im Weißen Haus teilnehmen, "während er in der Stadt ist". Weitere Einzelheiten gab es zunächst nicht. Hauptthema des Gespräches dürften einmal mehr der Gaza-Krieg und die Lage im Nahen Osten sein. Jordanien ist Nachbarland Israels und unter anderem eng in die Lieferung von Hilfsgütern für die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen eingebunden.

Jordaniens König Abdullah II. war zuletzt Mitte Februar gemeinsam mit seiner Ehefrau, Königin Rania, im Weißen Haus zu Gast gewesen. Anlass war das 75. Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Jordanien. Auch bei jenem Treffen stand die Lage im Nahen Osten im Zentrum.