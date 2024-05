DAX® - Genau auf der 50-Tages-Linie

Nach dem Mai-Feiertag erlebte der DAX® gestern einen recht müden Handelstag. Bei einer Hoch-Tief-Spanne von weniger als 110 Punkten fehlte es irgendwie an Bewegungsdynamik. Dieses Verhaltensmuster können Anlegerinnen und Anleger an zwei weiteren Aspekten festmachen. Zum einen steht ein sog. „doji“ zu Buche, zum anderen ergibt sich auch zusätzlich im Vergleich zum Vortagesschlusskurs nur eine leichte Veränderung. Alle diese Phänomene lassen sich charttechnisch sehr gut begründen, denn die deutschen Standardwerte notieren aktuell genau auf der wichtigen 50-Tages-Linie (akt. bei 17.922 Punkten). Der Spielraum gen Süden ist also limitiert, zumal unterhalb der Marke von 17.800 Punkten eine kurzfristige Topbildung droht. Andererseits würde das Aktienbarometer bei einem Spurt über die jüngsten beiden Hochpunkte bei 18.226/18.236 Punkten die schwache Kursentwicklung im bisherigen Wochenverlauf vergessen machen. Mit anderen Worten: Der DAX® steuert aktuell auf eine kurzfristige Entscheidungssituation zu, sodass das Investmentmotto derzeit „make or break“ lautet.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

