Dax nach Apple-Zahlen leicht fester

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Enthusiasmus der Anleger nach dem Finanzbericht von Apple ist nach Europa übergeschwappt.

Der Dax notierte im frühen Handel am Freitag knapp ein halbes Prozent fester bei 17.964 Punkten. Ein robustes Dienstleistungsgeschäft und der Verkaufserfolg neuer Laptop-Modelle bescherten dem US-Technologieriesen im ersten Quartal einen Umsatz über den Markterwartungen.

Um seinen gewachsenen Optimismus zu unterstreichen, kündigte Apple den zusätzlichen Rückkauf eigener Aktien im Volumen von 110 Milliarden Dollar an. Jochen Stanzl, Chefanalyst des Brokers CMC Markets, mahnte zur Vorsicht: "Das nachbörsliche Plus in der Aktie von sieben Prozent darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das iPhone-Geschäft weiterhin nur mäßig läuft. Apple wird sich nicht jedes Quartal mit einem so großen Aktienrückkauf von diesem Problem freikaufen können."

Im Rampenlicht bei den Unternehmen stand auch Daimler Truck. Die Aktie des Lkw-Bauers konnte ihre vorbörslichen Gewinne nach der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal aber nicht halten. Pessimistische Aussagen von Vorstandschef Martin Daum drückten die Titel um knapp sechs Prozent ins Minus. Gefragt waren dagegen die Papiere von Siemens Energy, die um knapp drei Prozent zulegten. Die Experten der Deutschen Bank stuften sie auf "Buy" nach zuvor "Hold" hoch.

(Bericht von Zuzanna Szymanska, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)