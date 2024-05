Wochenausblick Rohstoffe: Wie stark ist die Nachfrage aus China?

Die Ölpreise stehen weiter unter Druck: Hoffnungen auf einen Waffenstillstand im Gaza-Konflikt und stark gestiegene US-Rohölvorräte (siehe unten) haben den Preis für ein Barrel Brentöl unter 85 USD rutschen lassen. Ob sich diese Tendenz nächste Woche fortsetzt, wird wohl im Wesentlichen von den Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten bestimmt. Die anstehenden Fundamentaldaten dürften die Preise eher unterstützen. So veröffentlicht Chinas Zollbehörde am nächsten Donnerstag die Handelsbilanzzahlen: In China, das im vergangenen Jahr aufgrund von Nachholeffekten noch für fast 80 %25 des globalen Ölnachfragewachstums verantwortlich war, hat sich die Nachfragedynamik normalisiert. Dennoch bleibt das Land auch in diesem Jahr der wichtigste Nachfragetreiber: Mit einem Nachfrageanstieg von gut 500 Tsd. Barrel pro Tag gegenüber dem Vorjahr trägt das Land laut IEA knapp die Hälfte des weltweiten Wachstums. Sollten sich die Rohölimporte weiter erholen (Abb.), so zumindest eine von Reuters zitierte Schätzung von LSEG Data & Analytics, dürfte dies die Marktteilnehmer optimistisch stimmen.

Zudem eröffnet die US-Energiebehörde in der kommenden Woche die monatliche Prognoserunde der drei Energieagenturen. Von besonderem Interesse sind dabei die neuen Schätzungen für die US-Produktion. Da die EIA allerdings schon im letzten Monatsbericht ihre Prognose in der Erwartung eines höheren Ölpreises leicht nach oben korrigiert hat und die Preise zuletzt sogar schon wieder eher unter Druck standen, rechnen wir nur mit geringfügigen Anpassungen und in der Folge mit keinem größeren Preiseffekt. Von größerer Bedeutung ist derzeit der wöchentliche Lagerbericht.

Dass Chinas Handelsbilanzzahlen der ins Stocken geratenen Rally an den Industriemetallmärkten neues Leben einhauchen können, ist eher unwahrscheinlich. Am Kupfermarkt werden die Marktteilnehmer neben der allgemeinen Dynamik jedoch vor allem auf die Importe an Kupfererzen schauen. Wir hatten schon mehrfach berichtet, dass die Knappheit an Erzen die Verarbeitungsgebühren in China deutlich hat schrumpfen lassen. Gleichzeitig treiben die Sorgen vor einer Angebotsknappheit den Kupferpreis nach oben. Sollten die Kupfererzimporte im April weiter gesunken sein, sollten der Kupferpreis die Verluste der letzten Tage aufholen.

Der Goldpreis notiert zwar mehr als 100 USD unter seinem Jahreshoch, zeigt sich damit aber angesichts der Korrektur der US-Zinserwartungen relativ robust: Die vorsichtige Haltung von Fed-Chef Powell auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Fed-Sitzung am Mittwoch, der zuletzt kaum weitere Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung erkennen konnte, steckte der Goldpreis locker weg. Der nächste Lackmustest sind die heutigen US-Arbeitsmarktdaten: Der Beschäftigungsaufbau dürfte sich zwar etwas verlangsamt haben, aber wirklich Anlass zur Entwarnung dürfte er nicht geben: Eine Zinssenkung eilt vor diesem Hintergrund nicht. Wir gehen davon aus, dass sich der Goldpreis auf dem aktuellen Niveau von 2.300 USD je Feinunze stabilisiert.

