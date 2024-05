Zoll stellt Bilanz vor und empfängt Christian Lindner

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Christian Lindner und die Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, stellen am Freitag in Frankfurt am Main (10.15 Uhr) die bundesweite Bilanz des Zolls für das Jahr 2023 vor. Zuvor besucht Lindner den Zoll am Frankfurter Flughafen. Der FDP-Politiker wolle sich "ein eigenes Bild davon machen, wie Zöllnerinnen und Zöllner arbeiten", hieß es im Vorfeld. Unter anderem wollen die Mitarbeiter des Zollamts ihm zeigen, wie die digitalisierte Abfertigung mit dem IT-System "Atlas" funktioniert./DP/jha