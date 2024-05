Aktien Asien/Pazifik: Gewinne zum Wochenstart - Feiertag in Japan und Südkorea

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost sind mit Schwung in die neue Börsenwoche gestartet. Positive Vorgaben von den internationalen Börsen am Freitag in Reaktion auf nachlassende Sorgen über die Zinsaussichten der US-Notenbank Fed stützten die Notierungen. In Japan und Südkorea wurde am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Unerwartet schwache US-Arbeitsmarktdaten hatten am Freitag Hoffnungen genährt, dass die Fed in der zweiten Jahreshälfte 2024 mit der Senkung der Leitzinsen beginnen wird. Fed-Chef Jerome Powell hatte bereits signalisiert, dass Zinserhöhungen in fast jedem Szenario vom Tisch sind. Dies hatte weltweit für steigende Aktienkurse gesorgt.

Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen stieg zuletzt um 1,36 Prozent auf 3653,59 Punkte. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong kletterte der Hang-Seng-Index um 0,25 Prozent auf 18 525 Zähler. Der australische S&P/ASX 200 schloss mit einem Plus von 0,60 Prozent auf 7674,70 Punkten./edh/stk