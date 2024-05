Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Geburtenrate

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Geburtenrate:

Die unsicheren wirtschaftlichen Zeiten dürften in der einen oder anderen Partnerschaft zum Abwägen - Nachwuchs ja, nein - führen. Immer noch arbeiten Mütter aufgrund der schlechten Betreuungssituation unfreiwillig in Teilzeit. Frauen müssen also oft eine Entscheidung treffen, wie abhängig von Partner oder Staat mache ich mich, wenn ich mich für ein Kind entscheide und dadurch weniger arbeiten (und vorsorgen) werde können? Und will ich das jetzt gerade? Die Politik kann und muss hier ansetzen: Zum einen bezahlbaren Wohnraum schaffen und andererseits massiv in den Ausbau von Betreuungsplätzen investieren. Letzteres hat schon einmal zum Anstieg der Geburtenrate geführt. Das Arbeitsleben muss familienfreundlicher werden. Dafür sind auch Arbeitgeber gefragt, um die Vereinbarkeit sowohl für Vater als auch Mütter von Betreuungsaufgaben mit Erfordernissen im Job zu ermöglichen./yyzz/DP/mis