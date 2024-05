TRADINGIDEE des Tages🔴USDJPY (06.05.2024)

Das W√§hrungspaar verzeichnete eine betr√§chtliche Abw√§rtskorrektur, die sowohl durch eine dovishe Reaktion auf die j√ľngste Zinsentscheidung der Fed als auch durch W√§hrungsinterventionen des japanischen Establishments verursacht wurde.

Tradingidee:

Eine m√∂gliche Long-Position auf USDJPY zum Marktpreis (f√ľr hochspekulatives Trading)

zum Marktpreis (f√ľr Trading) M√∂gliches Kursziel 1; Gewinnmitnahme 1: 157.90

Mögliches Kursziel 2; Gewinnmitnahme 2: 155.00

Mögliches Stopp / Stop Loss SL: 151.50

Background & Meinung

Das W√§hrungspaar verzeichnete eine betr√§chtliche Abw√§rtskorrektur, die sowohl durch eine dovishe Reaktion auf die j√ľngste Zinsentscheidung der Fed als auch durch W√§hrungsinterventionen des japanischen Establishments verursacht wurde. Historisch gesehen haben die Interventionen jedoch in der Regel keine dauerhafte Trendwende bewirkt. Dazu bedurfte es einer nachhaltigen √Ąnderung der Geldpolitik, und im Falle Japans scheint dieser Prozess noch in weiter Ferne zu liegen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die vollst√§ndige Anhebung (um 10 Basispunkte) f√ľr September 2024 vorgesehen. Im Falle der USA wird die erste Senkung (um 25 Basispunkte) f√ľr Ende September und Anfang November dieses Jahres gesch√§tzt. Es scheint also, dass der fundamentale Druck auf den Yen zumindest bis zu den n√§chsten Zinsschritten noch zu sp√ľren sein wird. Dementsprechend sehen wir eine Chance f√ľr einen Aufw√§rtsschwung des USDJPY-Paares...





