Umsatzplus im Onlinehandel - E-Commerce läuft immer mehr über Amazon&Co

Berlin (Reuters) - Der deutsche Handelsverband HDE hebt seine Prognose für das Wachstum im E-Commerce leicht an.

Für 2024 werde ein Plus von 3,4 Prozent erwartet, nach einem Umsatzanstieg 2023 von einem Prozent auf 85 Milliarden Euro, teilte der HDE am Montag mit und schraubte damit seine Schätzung für beide Jahre etwas nach oben. Der Online-Anteil am gesamten Einzelhandelsumsatz in Deutschland liegt damit 2024 voraussichtlich bei 13,1 Prozent. "Der Onlinehandel war viele Jahre der Umsatzturbo für den Einzelhandel in Deutschland", sagte der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp. Die hohen Wachstumsraten während der Corona-Jahre aber machten es der Branche schwer, die Messlatte immer weiter nach oben zu legen. "Wir erleben deshalb auch in diesem Jahr eine weitere Normalisierung bei den Online-Umsätzen."

Derweil wächst die Bedeutung von Online-Marktplätzen wie Amazon oder Ebay deutlich, wie der HDE-Online-Monitor 2024 zeigt. Hier gab es 2023 ein Umsatzplus von zehn Prozent. Im vorigen Jahr lagen die Erlöse solcher Plattformen, wo verschiedene Händler ihre Waren anbieten, bei mehr als der Hälfte der gesamten Online-Umsätze in Deutschland. "Das ist neuer Rekord", sagte Tromp. Er warnte zugleich vor internationalen Anbietern, die sich nicht an Regeln hielten. "Mit Blick auf Temu ist in aller Munde, dass ein bedeutender Anteil der dort bestellten Waren unsere in der EU gültigen Vorgaben für Preisangaben, Webseitengestaltung, Produktsicherheit, Umweltschutz oder Steuer- und Zollrecht nicht einhält." Das dürfe kein Dauerzustand sein. Wer wie das chinesische Unternehmen hierzulande Waren anbiete, müsse sich auch an alle Regeln halten. "Das müssen die Behörden durchsetzen." Sonst gebe es Wettbewerbsverzerrungen.

Die Menschen in Deutschland greifen beim Online-Shopping immer mehr zum Handy. Die 2023 über Smartphones erzielten Umsätze von fast 47 Milliarden Euro lagen laut HDE bei einem Rekordwert von 55 Prozent des Gesamtumsatzes im Onlinehandel in Deutschland.

