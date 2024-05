BioNTech: Schwache Zahlen für das erste Quartal | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 07.05.2024

Werbung von

Die Aktie hat in den letzten Jahren insbesondere von der Entwicklung des Covid Wirkstoffs profitiert, der Höhenflug ist aber durch Beendigung der Pandemie beendet worden. Dennoch hat das Wertpapier Perspektive, vor allem dann, wenn die klinischen Studien zu den Krebswirkstoffen beendet sind, an denen der Konzern aktuell arbeitet. Sind diese erfolgreich, so könnte BioNTech zu einem neuen Höhenflug starten.

Fundamentaldaten: aktueller Preis: 92,36 USD

Marktkapitalisierung: 21,93 Mrd. USD

Umsatz 2023: 4,13 Mrd. USD

Eigenkapitalquote: 88,0 %

KGV 2024*: - 45,01 %

4 Wochen Performance: + 3,74 %

Bewertung: stark überbewertet

Div. Rendite 2024*: 0,00 %

Branche: Biotechnologie * Prognose Parkettgeflüster: Der Konzern hat die Zahlen für das 1. Quartal 2024 veröffentlicht, die allerdings mager ausgefallen sind. Unter dem Strich stand im 1. Quartal 2024 ein Nettoverlust von 315,1 Mio. EUR gegenüber einem Gewinn von 502,2 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz brach massiv ein. Von 1,27 Mrd. EUR im 1. Quartal 2023 auf nur noch 187,6 Mio. EUR im 1. Quartal 2024. Hauptgrund für die schwache Entwicklung sind vor allem die gesunkenen Erlöse für den Covid-19-Impstoff. BioNTech arbeitet aktuell an einer angepassten Version des Impfstoffs für die Impfsaison 2024/2025. Der angepasste Wirkstoff soll in einigen Wochen bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA eingereicht werden. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern nach wie vor mit einem Umsatz zwischen 2,5 Mrd. EUR und 3,1 Mrd. EUR, wobei das Management davon ausgeht, dass der Großteil des Umsatzes in den letzten Monaten des Jahres erzielt werden. Zudem will BioNTech 2026 sein erstes Krebsmedikament auf den Markt bringen. Aktuell befinden sich zwei Studien in der späten Phase 3 - einem Medikament zur Behandlung von Lungenkrebs und eine gegen die Behandlung von Brustkrebs. Weitere Wirkstoffe sind in der Entwicklung. Ziel der Unternehmensgründer ist es, Arzneimittel für die Bekämpfung von Krebs und Infektionskrankheiten anzubieten und damit zu einem weltweit führenden Hersteller zu werden. Der Konzern fokussiert sich bei den Infektionskrankheiten nicht nur auf Covid, sondern auch auf Malaria, Tuberkulose und Affenpocken...

