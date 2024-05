BVB Aktie nahe 4-Euro-Marke – Alle Augen auf PSG

Wenige Stunden vor dem Rückspiel im Halbfinale der Champions League üben sich Anleger in Zurückhaltung. Zu groß ist offensichtlich die Unsicherheit über den heutigen Ausgang der Partie gegen Paris Saint-Germain. Ein Finaleinzug würde den größten Erfolg der vergangenen elf Jahre darstellen.

Mit rund 3,90 Euro pro Aktie notiert auf Tagessicht ein Minus von rund 0,38 Prozent auf der Kurstafel.

BVB qualifiziert sich dank UEFA-Saisonwertung für die kommende Champions-League-Saison

Nach einem 1:0-Sieg am vergangenen Mittwoch und der gleichzeitigen Qualifikation zur Champions League für die kommende Spielzeit zeigen sich Aktionäre weiterhin zuversichtlich. Denn nach dem jüngsten Erfolg gegen PSG ist der heimischen Bundesliga der zweite Platz in der UEFA-Saisonwertung nicht mehr wegzunehmen, womit sich der BVB sicher qualifiziert hat. Mit 60 Punkten notiert der Club in der höchsten deutschen Spielkasse derzeit auf Platz fünf und damit uneinholbar bei noch zwei verbleibleibenden Spielen vor Eintracht Frankfurt (45 Punkte).

