DAX® - Gelungener Wochenauftakt

Erneut scheint sich beim DAX® die 50-Tages-Linie (akt. bei 17.962 Punkten) als tragfähige Unterstützung herauszukristallisieren. Schließlich konnten die deutschen Standardwerte den gleitenden Durchschnitt zum Wochenauftakt erneut als Sprungbrett nutzen. Dennoch gilt während der letzten zwei Wochen eine Schiebezone zwischen 17.800 Punkten auf der Unter- und 18.226/18.236 Punkten auf der Oberseite. Als eine Konsequenz des gegenwärtigen „auf der Stelle Tretens“ ziehen sich die Bollinger Bänder immer weiter zusammen. Letzteres begünstigt einen baldigen Ausbruch. Das Investmentmotto lautet also „make or break“, denn der DAX® steuert auf eine baldige Entscheidungssituation zu. Charttechnisch würde ein Sprung über die Hürden bei 18.226/18.236 Punkten das Aktienbarometer endgültig in die Erfolgsspur zurückbringen, während es gen Süden einen Bruch der eingangs erwähnten Glättungslinie bzw. der 17.800er-Marke unbedingt zu verhindern gilt. Auch in den USA spielt die 50-Tages-Linie derzeit eine wichtige Rolle. Gestern konnte der S&P 500® diese zurückerobern und liefert damit möglicherweise einen positiven Fingerzeig für die Ausbruchsrichtung am heimischen Aktienmarkt.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

