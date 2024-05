Einzelhandel in der Euro-Zone steigert Umsatz

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Einzelhändler in den Euro-Ländern haben ihren Umsatz im März gesteigert.

Er wuchs um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,7 Prozent gerechnet, nachdem es im Februar noch einen Rückgang von 0,3 Prozent und im Januar einen Anstieg von 0,2 Prozent gegeben hatte. Besonders das Geschäft mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabak legte im März zu: Es wuchs um 1,2 Prozent. Der Umsatz mit Nicht-Lebensmitteln stagnierte hingegen.

Die Entwicklung spricht für eine Belebung des privaten Konsums in der Währungsunion, der etwa zwei Drittel der Wirtschaftsleistung ausmacht. Dieser litt in den vergangenen zwei Jahren unter der hohen Inflation, die zu Kaufkraftverlusten bei den Verbrauchern führte. Inzwischen hat der Preisdruck deutlich nachgelassen: Die Verbraucherpreise stiegen im April um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Teuerungsrate liegt damit wieder in der Nähe des von der Europäischen Zentralbank (EZB) angestrebten Zielwertes von zwei Prozent. Die Währungshüter haben deshalb für Juni eine Zinswende signalisiert: Ihr Leitzins, der aktuell auf dem Rekordniveau von 4,5 Prozent liegt, könnte dann erstmals wieder gesenkt werden.

Die Hoffnung auf einen Konsumaufschwung hat auch in Deutschland zuletzt neue Nahrung erhalten: Die deutschen Einzelhändler steigerten ihren Umsatz im März inflationsbereinigt (real) um 1,8 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt ermittelte. Das ist der größte Zuwachs seit November 2021. "Der Umsatzanstieg hält den Abwärtstrend erst einmal auf", sagte dazu der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Alexander Krüger. "Es wächst die Hoffnung, dass der nahende Frühling den Konsum weiter anstacheln wird."

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)