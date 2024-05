EQS-News: Pressemitteilung des Roman Herzog Instituts (RHI): Theologin Prof. Dr. Ursula Nothelle-Wildfeuer neues Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat

Emittent / Herausgeber: ibw – Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Theologin Prof. Dr. Ursula Nothelle-Wildfeuer neues Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat

Rodenstock: „Wollen vielfältigen interdisziplinären Diskurs fördern“

(München, 03.05.2024). Das Roman Herzog Institut (RHI) begrüßt ein neues Mitglied in seinem Wissenschaftlichen Beirat: Die Theologin

Ursula Nothelle-Wildfeuer

gehört ab sofort dem Gremium an. Sie ist

Professorin für Christliche Gesellschaftslehre und Sozialethik

an der Theologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Prof. Randolf Rodenstock, Vorstandsvorsitzender des RHI

, erklärt dazu: „Wir freuen uns sehr, mit Prof. Dr. Nothelle-Wildfeuer

erstmals

eine Theologin

in unseren Wissenschaftlichen Beirat aufnehmen zu können. Wir sind stets bestrebt, das RHI thematisch noch weiter zu öffnen, um so einen vielfältigen

interdisziplinären Diskurs

zu fördern. Ich bin überzeugt: Mit Ihrer langjährigen wissenschaftlichen Expertise wird Prof. Nothelle-Wildfeuer unseren Beirat enorm bereichern.“

Zu den Forschungsschwerpunkten der Freiburger Theologin gehört unter anderem das Thema

soziale Gerechtigkeit

. Dabei hat sie sowohl die Tradition des christlich-sozialen Denkens als auch die Relevanz christlich-anthropologischer und sozialethischer Perspektiven auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen im Blick. Aktuell beschäftigt sich Prof. Nothelle-Wildfeuer unter anderem mit

Fragen nach Gemeinwohl und Solidarität

, vor allem in der Post-Coronagesellschaft sowie mit der Idee der Selbstoptimierung als Leitbild der modernen Gesellschaft oder den Herausforderungen der Sozialen Marktwirtschaft. Die Auseinandersetzung mit Fragen des Rechtspopulismus als Bedrohung der demokratischen Gesellschaft ist ebenfalls einer ihrer aktuellen Forschungsschwerpunkte.

Das Roman Herzog Institut

Das RHI setzt sich als Think Tank mit den Gegenständen Werte, Führung und Zukunft auseinander. Gegenwärtige Schwerpunkte sind das Verhältnis von „Demokratie und Autokratie“ sowie „gute Führung“ auf strategischer Ebene. Dazu lädt das Institut Expert*innen verschiedenster Disziplinen nach München ein. Neben der Herausgabe eigener Publikationen und der Ausrichtung wissenschaftlicher Veranstaltungen geht das Institut in seinen YouTube- und Podcast-Formaten mit bekannten Wissenschaftler*innen in die Tiefe der Themen und ihrer Forschung.

Sie finden die digitalen Inhalte des Roman Herzog Instituts

hier

auf YouTube. Weitere Informationen zum RHI, seinen Publikationen und Veranstaltungen finden Sie

hier

.

Kontakt: Stefanie Eizenberger, Tel. 089-551 78-370, E-Mail:

stefanie.eizenberger@ibw-bayern.de

