Pornostar Stormy Daniels soll in Trump-Prozess aussagen

NEW YORK (dpa-AFX) - Im Prozess gegen Donald Trump wird am Dienstag eine zentrale Zeugin erwartet: Pornodarstellerin Stormy Daniels, die von dem ehemaligen US-Präsidenten Schweigegeld erhalten hatte. Mehrere US-Medien berichteten übereinstimmend, dass Daniels in den Zeugenstand treten werde.

Die Anklage wirft Trump vor, er habe den Ausgang der US-Präsidentenwahl 2016 mit der Zahlung von 130 000 Dollar Schweigegeld an Daniels beeinflussen wollen. Die Transaktion selbst war zwar nicht illegal, bei der Rückerstattung des Geldes an seinen Anwalt Michael Cohen habe Trump jedoch Geschäftsunterlagen gefälscht, um deren eigentlichen Zweck zu verschleiern.

Es handelt sich um den ersten Strafprozess gegen einen Ex-Präsidenten in der US-Geschichte. Trump drohen mehrere Jahre Haft, die auch zur Bewährung ausgesetzt werden könnten, oder eine Geldstrafe. Der Fall könnte den US-Wahlkampf beeinflussen. Trump will im November erneut zum Präsidenten gewählt werden. Er hatte auf nicht schuldig plädiert./scb/DP/zb