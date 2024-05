ROUNDUP: Delegationen treffen zu indirekten Gaza-Gesprächen in Kairo ein

DOHA/KAIRO (dpa-AFX) - Eine katarische Delegation ist Flughafenkreisen zufolge am Dienstagmittag in der ägyptischen Hauptstadt Kairo eingetroffen. Am Nachmittag sind dort den Quellen zufolge auch Vertreter der islamistischen Hamas sowie CIA-Chef William Burns in Begleitung einer Delegation angekommen.

Das katarische Außenministerium hatte zuvor erklärt, dass die Vertreter aus Katar für weitere indirekte Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas nach Ägypten reisen würden. Es soll um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg, die Freilassung von Geiseln und Häftlingen sowie die ungehinderte Lieferung humanitärer Hilfsgüter in den Gazastreifen gehen.

Nach Angaben des israelischen Militärs wird auch ein Team aus Israel an den neuen Vermittlungsgesprächen in Kairo teilnehmen. Katar, Ägypten und die USA agieren als Vermittler zwischen der Hamas und Israel, die keine direkten Verhandlungen miteinander führen.

Die Hamas hatte am Montagabend ihre Zustimmung zu einem Verhandlungsvorschlag über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg erklärt. Nach israelischen Angaben entspricht dieser Vorschlag allerdings nicht den israelischen Forderungen. Das Militär sagte, man prüfe den Vorschlag./arj/DP/he