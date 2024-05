Tesla verzeichnet im April in China Absatzeinbruch

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - Auch Preisnachlässe haben in China den Absatz des US-Elektroautobauers Tesla nicht ankurbeln können.

Mit 62.167 Fahrzeugen verkaufte Tesla in der Volksrepublik im April 18 Prozent weniger als vor Jahresfrist, wie der chinesische Verband Car Association (CPCA) am Dienstag mitteilte. Die Auslieferungen der in China hergestellten Fahrzeuge Model 3 und Model Y gingen im Vergleich zum März um 30,2 Prozent zurück. Die in China hergestellten Autos von Tesla werden auch in verschiedene Märkte exportiert, darunter auch nach Europa. Teslas größter chinesischer Konkurrent BYD mit seinen Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden Dynasty und Ocean verkaufte im April 312.048 PKW und damit fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr und 3,5 Prozent mehr als im März. Im Kampf gegen die schwächelnde Nachfrage hat Tesla auch 2024 Preise gesenkt.

