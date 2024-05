Yard Force REVOLA: Der bahnbrechende Mähroboter ohne Bregenzungskabel jetzt bei ALDI Online

Yard Force, der führende Innovator auf dem Markt für Outdoor Power Equipment, präsentiert stolz seine neuste Innovation: das bahnbrechenden Produkt, der REVOLA Robotermäher ist ab sofort bei ALDI online verfügbar.

Der REVOLA Mähroboter ist ein revolutionäres Produkt, das die intelligente Rasenpflege neu definiert. Er erweist sich nicht nur als effizientes Werkzeug zum Rasenmähen, sondern auch als Lösung für die langjährigen Herausforderungen der Branche.

Der REVOLA ist mit wenigen Handgriffen installiert, benötigt keine Begrenzungskabel und mäht besonders zuverlässig und akkurat.

Die wichtigsten Merkmale des REVOLA Robotermähers

1. Virtuelles Begrenzungs-Navigationssystem: Der REVOLA ist mit einem APNT-System (Advanced Positioning and Navigation Technology) ausgestattet, das eine genaue und zuverlässige Navigation gewährleistet. Es nutzt die Satellitenortung für eine globale Standortbestimmung, Pfadplanungsalgorithmen für eine effiziente Routenoptimierung, Ultraschallsensoren für die Abstandsmessung und die VSLAM-Technologie (Visual Simultaneous Localization and Mapping) für die visuelle Kartierung und Positionierung in Echtzeit. Diese Technologie spielt eine entscheidende Rolle bei der Überwindung von Hindernissen, bietet Flexibilität und gewährleistet eine robuste Navigation auch unter schwierigen Bedingungen.

2. Behebung bestehender Probleme: Der REVOLA löst die üblichen Probleme, mit denen herkömmliche Mähroboter mit virtueller Begrenzung konfrontiert sind. Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten ermöglicht die VSLAM-Technologie des REVOLA ein präzises Mähen auch bei schwachem Satellitensignal. Dies führt zu einem nahtlosen und problemlosen Mäherlebnis für die Benutzer und beseitigt die Frustrationen, die mit den traditionellen Navigationseinschränkungen verbunden sind.

3. Verbesserte Sicherheitsfunktionen: Sicherheit hat beim REVOLA oberste Priorität, was durch Tests des TÜV Rheinland bestätigt wurde. Der REVOLA mindert Risiken durch sein intelligentes Hinderniserkennungs- und Erkennungssystem, das durch einen integrierten Ultraschallsensor und eine RGB-Kamera realisiert wird. Dieses System stellt sicher, dass der Mäher Hindernisse, einschließlich Steinen mit einer Größe von mehr als 10 cm, erkennen und geeignete Maßnahmen ergreifen kann, um sie zu umfahren, was einen sicheren Mähvorgang fördert und sowohl das Produkt als auch die Umgebung schützt.

4. Überlegene Eigenschaften in seiner Klasse: Der REVOLA ist für Rasenflächen bis zu 3.000 m² geeignet und kehrt zur Ladestation zurück, wenn der Akku leer ist. Dank des Mulchsystems mit 3 scharfen Messern kann der Grasschnitt als natürlicher Dünger verwendet werden. Eine stufenlose Schnitthöhenverstellung von 3,6 - 7,6 cm ist ebenfalls möglich.

Der REVOLA Mähroboter ist ein Beweis für die konsequente Innovations- und Kundenorientierung von Yard Force. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und seinem benutzerfreundlichen Design wird der REVOLA die Standards der Rasenpflege neu definieren.

Weitere Informationen über den REVOLA Mähroboter erhalten Sie bei ALDI Online oder auf der Yard Force Website.

Über Yard Force

Yard Force ist ein renommierter Name auf dem Markt für Outdoor Power Equipment und bekannt für seine innovativen und hochwertigen Produkte. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, effiziente und intelligente Lösungen für die Rasenpflege anzubieten.

