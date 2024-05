DAX® - Kurs Allzeithoch?

Seit Mitte April hatte der DAX® seine 50-Tages-Linie (akt. bei 17.983 Punkten) immer wieder verschiedenen Belastungsproben unterzogen. Letztlich erfolgreich, denn zuletzt hat sich dieser Durchschnitt erneut als Sprungbrett nach oben erwiesen. Apropos Hürden überspringen: Gestern gelang dem Aktienbarometer mit dem Spurt über die Hochs bei 18.226/18.236 Punkten der Abschluss einer kurzfristigen Bodenbildung. Deren Anschlusspotenzial lässt sich auf rund 600 Punkte taxieren, sodass perspektivisch sogar ein neuer Rekordstand oberhalb des bisherigen Allzeithochs bei 18.567 Punkten möglich erscheint. In die gleiche Kerbe schlägt die zuvor ausgeprägte Korrekturflagge (siehe Chart). Unter dem Strich trägt die Atempause seit Ostern damit absolut konstruktive Züge. Als zusätzlichen Katalysator auf der Oberseite sollten Anlegerinnen und Anleger das obere Bollinger Band (akt. bei 18.327 Punkten) im Blick behalten. Das Überwinden der oberen Begrenzung des Volatilitätsindikators dient oftmals als Startsignal für einen neuen Aufwärtstrendimpuls. Aufgrund der Relevanz der eingangs erwähnten Glättungslinie bietet sich diese in Zukunft dagegen als Absicherungslevel auf der Unterseite an.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.