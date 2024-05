dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax nach gutem Vortag träge

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach drei starken Tagen zeichnet sich für den Dax am Mittwoch keine klare Tendenz ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start prozentual kaum bewegt auf 18 428 Punkte. Nach dem schwachen April hat er zuletzt wieder Kurs auf sein Rekordhoch bei 18 567 Punkten genommen. Der Mittwoch wird erneut geprägt sein von zahlreichen Quartalszahlen im Zuge der Berichtssaison. Der jüngste Schub von den US-Indizes ebbte derweil etwas ab.

USA: - TRÄGE - Den US-Börsen ist am Dienstag nach ihrer jüngsten Erholung die Kraft ausgegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Handel mit plus 0,08 Prozent auf 38 884,26 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 , der an den vergangenen Tagen deutlicher als die Standardwerte-Indizes zugelegt hatte, schloss prozentual fast unverändert bei 18 091,45 Punkten. Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 0,13 Prozent auf 5187,70 Zähler hoch.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Mittwoch nachgegeben. Anleger warten auf frische Impulse. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel im späten Handel um 1,6 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen Chinas sank zuletzt rund 0,7 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong schwächelte der technologielastige Hang Seng . Er büßte 0,4 Prozent ein.

DAX 18430,05 1,40% XDAX 18438,94 1,19% EuroSTOXX 50 5016,10 1,19% Stoxx50 4455,92 1,27% DJIA 38884,26 0,08% S&P 500 5187,70 0,13% NASDAQ 100 18091,44 -0,01%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,52 -0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0741 -0,12% USD/Yen 155,12 0,28% Euro/Yen 166,64 0,16%

ROHÖL:

Brent 78,06 -0,32 USD WTI 82,78 -0,32 USD

