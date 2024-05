Ethereum Kurs fällt unter 3.000 Dollar – Das ist für Anleger nun wichtig

Das nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto Asset Ether (ETH) büßt zur Wochenmitte zwischenzeitlich rund 1,50 Prozent auf unter 3.000 Dollar pro Einheit ein. Nach der jüngsten Erholungsbewegung hoffen Anleger nun auf weitere geldpolitische Hinweise. Auch die anstehende Veröffentlichung neuer Inflationsdaten für die USA dürfte schon bald ihre Schatten vorauswerfen.

Auf Wochensicht kann der Ethereum Kurs allerdings immer noch um über vier Prozent zulegen.

Freude über US-Arbeitsmarktbericht lässt zunächst nach – Anleger hoffen auf neue Hinweise

Die Freude über die US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag ist mittlerweile wieder einer nüchternen Betrachtungsweise gewichen. Angesichts der Unsicherheit über die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik machen Investoren am Mittwoch zunächst Kasse. Ein schwacher Jobbericht hatte in den vergangenen Tagen die Sorge auf einer restriktiven Geldpolitik temporär gedrosselt. Mit lediglich 175.000 neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft wurden im Monat April in der größten Volkswirtschaft deutlich weniger neue Jobs kreiert als gedacht (243.000). In diesem Kontext setzten die Anleger zuletzt verstärkt darauf, dass die US-Notenbank schon eher als gedacht an den Zinsschrauben nach unten drehen könnte.

Mittlerweile rechnet das „Fed-Watch-Tool“ der CME Group mit einer Chance von rund 50 Prozent, dass es im September zu einer ersten Zinssenkung kommt.

