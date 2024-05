Euro2024, Olympia, Copa America – Adidas, Nike und Puma erwarten gute Ergebnisse

Es zählt zu den Aufregern des Jahres: Der Ausrüsterwechsel des DFB zu Nike. Ab 2027 werden die Nationalspieler:innen somit ohne die drei Streifen auf dem Trikot auf Spielfeld gehen. „Ich bin nicht verärgert“, erklärte der Adidas-Chef Björn Gulden. „Es war eine vernünftige Entscheidung.“ Dem Aktienkurs von Adidas hat die Entscheidung nicht geschadet. Im Gegensatz zu Nike: Der Kurs der Nike-Aktie liegt seit Jahresbeginn zweistellig im Rückstand. Dies gilt auch für Puma. Mit Blick auf die bevorstehenden Großereignisse machen sich alle drei Sportartikelhersteller Hoffnung auf bessere Ergebnisse.

Adidas gibt die Richtung vor

Die Adidas-Aktie legte seit Jahresbeginn zweistellig zu. Nach dem schwachen Geschäftsjahr 2023 will Gulden den Konzern in diesem Jahr zurück auf Wachstumskurs bringen. Die Zahlen für das erste Quartal fielen bereits überaschend gut aus und gaben Anlass, die Prognose für das Gesamtjahr zu erhöhen. Dabei konnte Adidas den Umsatz in fast allen wichtigen Regionen – Europa, China, Südamerika und Schwellenländer – zum großen Teil zweistellig erhöhen. Einzig in den USA verbuchte der Konzern in den ersten drei Monaten des Jahres einen Umsatzrückgang. Guldens Strategie basiert auf die Stärkung des Fachhandels und eine engere Zusammenarbeit mit lokalen Marken und Partnern. Mit Campus, Gazelle und Samba hatte Adidas nach eigenen die heißesten Life Style Schuhe in Europa. Die Angaben basieren auf Ergebnisse von Google Search. Die Konsumbereitschaft ist in einigen Ländern weiterhin schwach. Dennoch gehen die Lagerbestände weiter zurück und stimulieren Neubestellungen. „Ich glaube, dass sich viele Menschen überall auf der Welt auf die Sportpartys freuen“, sagte der frühere Fußballprofi. „Das wird auch unser Geschäft unterstützen.“

Nike – China gibt den Trend vor

Nike ist – gemessen an der Marktkapitalisierung – mit Abstand der größte Sportartikelhersteller der Welt. Über dreimal so groß wie Adidas und rund 20 mal so groß wie Puma. Ein schwaches geschäftliches Umfeld in wichtigen Märkten und die strategische Neuausrichtung des Konzerns, sorgte im Dezember dafür, dass die Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 reduziert werden mussten. Diese Botschaft kam bei den Investoren nicht gut an und setzte das Papier seither unter Druck. Die Konsumzurückhaltung und teils noch hohe Lagerbestände belasten den gesamten Sektor. Nike`s Hoffnung ruhen daher auf den Olympischen Spiele. „Wir haben mehr als ein Jahr lang mehrere Innovationen vorangetrieben und wollen die Verbraucher begeistern und die Branche umkrempeln“, sagte Konzernchef John Donahoe während der Bilanzpressekonferenz. „Unser Marken-Storytelling wird unsere Athleten und Sportmomente nutzen, um schärfer und mutiger zu werden, beginnend mit den Olympischen Spielen in diesem Sommer“. Der Fokus richtet sich dabei auf die schnellere Enwicklung neuer Produkte und Innovationen. Dieses Konzept fährt Nike bereits im hart umkämpften Markt in China. Trotz der nachlassenden Konsumbereitschaft und dem seit 2023 etablierten „Guachao“ ist der Umsatz in China zuletzt das sechste Quartal in Folge gestiegen. Hinter „Guachao“ verbirgt sich in China der Trend – vor allem unter Millenials und der Generation Z – heimische Produkte mit Bezug zu Tradition und Kultur zu kaufen. Nike investiert allerdings stark in China. „Wir glauben, dass die chinesischen Verbraucher dem Rest der Welt in vielerlei Hinsicht voraus sind. Wir nehmen die Erkenntnisse aus China mit in den Rest der Welt. Wir werden daher den Innovationszyklus für jede Saison und jedes Produkt auf der Grundlage des Marktfeedbacks beschleunigen“, sagte der Nike-Chef kürzlich gegenüber China Daily. „Wir wollen, dass Nike eine globale Marke für chinesische Verbraucher ist und dass sie aus China kommt.

Gleichzeitig tritt Donahoe auf die Kostenbremse. In den kommenden drei Jahren sollen rund zwei Milliarden US-Dollar eingespart werden. Ein großer Teil der Analysten ist mittelfristig zuversichtlich für die Nike-Aktie gestimmt. Zuletzt konnte sich das Papier vom jüngsten Tief distanzieren und deutet einen Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend an. Signale für eine nachhaltige Trendwende zeigen sich jedoch frühestens bei einem Ausbruch über das jüngste Hoch bei 96,20 USD.

Puma auf dem Sprung

Das Weiterkommen von Borussia Dortmund ins Finale der Champions League half der Aktie von Puma erneut auf die Sprünge. Ob noch im Freudentaumel oder tatsächlich begeistert vom Zahlenwerk für das abgelaufene Quartal belegte die Puma-Aktie am Tag nach dem erneuten Sieg gegen PSG Platz zwei im MDAX®. Die schwachen Zahlen 2023 waren unter anderem auf die drastischen Währungsverluste des argentinischen Peso zurückzuführen und sorgten zum Jahreswechsel für einen Kurssturz der Aktie. Schwache Währungen beeinflussen das Zahlenwerk immer noch. Im abgelaufenen Quartal gaben Umsatz und Gewinn erneut etwas nach. Das Management rechnet jedoch weiterhin mit einer schrittweisen Verbesserung im Jahresverlauf und hält an den Prognosen für das Gesamtjahr fest. Mit der Euro 2024, Olympische Spiele und der Copa America stehen dieses Jahr einige Großereignisse an. Neue Partnerschaften mit Stars wie Kai Havertz, Jack Grealish, Konstanze Klosterhalfen und Rihanna sowie der Verlängerung der Kooperation mit der Scuderia Ferrari in der Formel 1 sollen die globale Markenbekanntheit steigern. Arne Freundt, der Anfang 2023 den Chefsessel bei Puma übernahm, tauschte zudem die Managementteams in China und USA aus, um die neue Unternehmensstrategie besser umzusetzen und das Wachstum zu steigern.

Die Konzernchef und ihre Teams haben den Ehrgeiz, ihre Unternehmen zurück auf den Wachstumskurs zu bringen. Konjunkturschwächen, schlechte Geschäftszahlen oder eine Konsolidierung des Gesamtmarkts können die Aktien jedoch (weiter) unter Druck setzen.

Adidas in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 09.07.2019 – 08.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Nike in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 09.07.2019 – 08.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Puma in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 09.07.2019 – 08.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Express Plus Zertifikate könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei dem unten beschriebenen Express Plus Zertifikat wird eine Barriere bei 60 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe oder oberhalb des Referenzpreises, wird das Papier vorzeitig ausgeübt. In diesem Fall erhalten Anleger einen festgelegten Rückzahlungsbetrag. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit automatisch bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Puma-Aktie am 29. Mai 2029 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag. Andernfalls drohen Verluste. Faktor-Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit täglich mit dem festgelegten Hebel überdurchschnittlich an der Kursentwicklung der jeweiligen Aktie zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem sind sie aufgrund ihrer Konstruktion nicht als langfristige Anlage geeignet.

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung Puma Express Plus Zertifikat HV4XPZ * 1.005,00 29.05.2029 Barriere: 60%**; max. Rückzahlungsbetrag: 1.590 Euro

*Zeichnungsfrist bis 31.05.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** x Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.05.2024; 12:45 Uhr;

Faktor Optionsscheine Long auf Apple für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis Reset Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Adidas HC04GG 6,76 177,723193 EUR 199,938592 EUR 5 Open End Nike HD4AD4 9,29 84,424625 USD 90,992861 USD 10 Open End Puma HD28KW 17,05 39,585406 EUR 43,543947 EUR 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.05.2024; 12:45 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf Apple für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis Reset Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Adidas HD0XD6 3,48 277,630119 EUR 255,419709 EUR -4 Open End Nike HD2VAD 13,99 112,542187 USD 103,167423 USD -5 Open End Puma HD15HH 3,97 52,03 EUR 48,720892 EUR -10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.05.2024; 12:45 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktien von Adidas, Nike und Puma sowie andere Basiswerte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!