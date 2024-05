Medien: CIA-Chef Burns spricht mit Netanjahu und Mossad-Chef

TEL AVIV (dpa-AFX) - William Burns, Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, hat am Mittwoch in Israel mit Regierungschef Benjamin Netanjahu über den Stand der Verhandlungen über eine Feuerpause im Gaza-Krieg gesprochen. An dem Treffen sei auch der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, beteiligt gewesen, berichteten israelische Medien.

Ziel von Vermittlungsgesprächen in Kairo ist es, die Freilassung von Geiseln in der Gewalt der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas im Gegenzug für palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen zu erzielen. Bei den indirekten Gesprächen vermitteln Ägypten, Katar und die USA. Burns reist zwischen den verschiedenen Verhandlungsorten hin und her, um Fortschritte zu erreichen. Barnea steht an der Spitze der israelischen Delegation bei den Verhandlungen./le/DP/nas