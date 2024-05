OTS: Sky Deutschland / Klimaschonend produziert und mit dem Green Motion ...

Klimaschonend produziert und mit dem Green Motion Label zertifiziert - Das DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen Bayern München und dem VfL Wolfsburg am Donnerstag live bei Sky Sport (FOTO) Unterföhring (ots) - - Sky überträgt das Finale live ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event, kommentiert von Hannes Herrmann und Rachel Rinast, Moderation von Nele Schenker mit Sky Expertin Julia Simic, die Interviews führt Martin Groß - In Zusammenarbeit mit dem DFB erfolgt die Live-Produktion von Sky klimaschonend und ist mit dem Green Motion Label zertifiziert - Den DFB-Pokal der Frauen live erleben auf Sky oder WOW Unterföhring, 8. Mai 2024 - Bayern gegen Wolfsburg, das ist aktuell das Maß aller Dinge im deutschen Frauenfußball. Am Donnerstag treffen die beiden Giganten im DFB-Pokalfinale der Frauen aufeinander. Es ist das Duell des frisch gekürten Meisters gegen den Rekordmeister und -Pokalsieger. Die Wolfsburgerinnen haben die einmalige Chance, zum zehnten Mal in Folge den Pokaltitel zu gewinnen. Gleichzeitig können die Münchnerinnen ihre Saison mit dem Double krönen. Für eine tolle Kulisse ist auch in diesem Jahr gesorgt - das Spiel im Rhein-Energie-Stadion dürfte ausverkauft sein, es gibt nur noch wenige Restkarten. Sky überträgt das Finale live aus Köln ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event. Moderatorin Nele Schenker begrüßt die Zuschauer gemeinsam mit Sky Expertin Julia Simic aus dem Stadion und führt durch die Übertragung. Das Spiel kommentiert Hannes Herrmann gemeinsam mit Co-Kommentatorin Rachel Rinast. Die Interviews im Stadion führt Martin Groß. Als Interviewgäste haben bereits der DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Interims-Bundestrainer der Frauen Horst Hrubesch zugesagt. Neben den sportlichen Aspekten setzt der DFB am Donnerstag in Zusammenarbeit mit Sky und anderen Partnern, ein besonderes Zeichen und realisiert das Spiel in Köln wie auch das DFB-Pokalfinale der Männer in Berlin als Umweltbewusstes Finale. Ziel ist, möglichst viele Akteure im Fußball zu erreichen und für ein umweltbewusstes Verhalten zu aktivieren. Der Fokus liegt dabei auf den Bereichen Mobilität, Catering, Kreislaufwirtschaft und Energie. Auch Sky setzt sich als Medienpartner der Umweltbewussten Finals für den Schutz der Umwelt und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen ein. Die Produktion erfolgt daher klimaschonend und ist mit dem Green Motion Label zertifiziert. Das Green Motion Label wurde 2022 als Nachhaltigkeitslabel für deutsche Kino- TV- und Online-/VOD Produktionen eingeführt und basiert auf 22 ökologischen Kriterien. Dazu zählen beispielweise die Nutzung von Ökostrom und LED-Licht bei der Produktion, klare Mülltrennung vor Ort sowie die Erfassung und Analyse der CO2 Emissionen. Des Weiteren gibt es Vorgaben zu Reise, Unterbringung und Verpflegung. Charly Classen, Sportchef bei Sky Deutschland: "Sky setzt sich im Rahmen der Initiative Sky Zero seit langem für den Schutz der Umwelt und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen ein. Deswegen freut es mich, dass wir in Zusammenarbeit mit dem DFB die klimaneutrale Medienproduktion auch in dieser Saison fortführen konnten. Beide Pokalfinals werden klimaschonend produziert und sind mit dem Green Motion Label zertifiziert." Über Sky Deutschland Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky. Pressekontakt: Jens Bohl External Communications Tel. +49 (0) 89 9958 6869 jens.bohl@sky.de twitter.com/SkyDeutschland Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33221/5775092 OTS: Sky Deutschland