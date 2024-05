Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum neuen Grundsatzprogramm der CDU

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum neuen Grundsatzprogramm der CDU:

"Leitkultur? Was heißt das? Und ist der Begriff, der ein bisschen so klingt, als habe Friedrich Merz sein eigenes Best-of-Neunziger-Album neu aufgelegt, wirklich der richtige? Im nun aktualisierten Programm gibt es dazu jedenfalls nicht viel: Universelle Menschenrechte, logo, Sprache, klar, Grundgesetz und Rechtsstaatlichkeit, eh. Doch inwieweit unterscheidet sich eine solcherart kleinkariert definierte und umso exzessiver ins Schaufenster gestellte Leitkultur als übergeordneter Kitt dieser Gesellschaft von dem, was Habermas mal "Verfassungspatriotismus" genannt hat?"/yyzz/DP/he