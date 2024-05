Pressestimme: 'HB' zum Koalitionsstreit und Lindners Veto beim Rentenpaket

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' (HB) zum Koalitionsstreit und Lindners Veto beim Rentenpaket

Die Bürger sind einiges an handwerklichem Murks von der Ampel gewohnt. Heizungsgesetz, Kindergrundsicherung, das Cannabisgesetz. Die Flickschusterei bei all diesen Vorhaben gehört zum Alltag der Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Was sich beim Rentenpaket II abgespielt hat, rundet dieses erratische Bild nun ab. Zuerst raus, dann wieder rein. Der Finanzminister stoppt das Rentenpaket II und nimmt es von der Tagesordnung des Bundeskabinetts. Dann kommt auf einmal wieder die Kehrtwende. Willkommen im Ampel-Kindergarten./yyzz/DP/zb