Rheinmetall - Durchatmen ist angesagt!

Mit Hilfe des „HSBC Trendkompass“ analysieren wir jede Woche sowohl den kurz- als auch den langfristigen Trend – und das für mehr als 100 Basiswerte. Bei dieser objektiven Auswertung ist uns zuletzt die Rheinmetall-Aktie ins Auge gefallen. Während der langfristige Trend weiterhin aufwärtsgerichtet ist, zeigt das Papier in der kürzeren Frist Konsolidierungsansätze. So hat das Momentum in den letzten vier Wochen spürbar nachgelassen. Charttechnisch schlägt sich diese Entwicklung in einem spannenden Phänomen nieder. Mitte April hat das Papier nicht nur ihr bisheriges Allzeithoch (571,80 EUR), sondern auch einen Außenstab ausgeprägt. Die gesamte Kursaktivität seither vollzieht sich innerhalb der damals gesetzten Leitplanken bei 571,80 EUR bzw. 492,50 EUR. D. h. auf die „outside candle“ folgten drei Innenstäbe, was die Bedeutung der diskutierten Grenzen nochmals unterstreicht. Während bei einem neuen Rekordlevel das Momentum zurückkehren dürfte, zieht ein Abgleiten unter das Signallevel von 492,50 EUR vermutlich eine größere Konsolidierung nach sich. Dieses Beispiel zeigt, wie Anlegerinnen und Anleger mit Hilfe des „HSBC Trendkompass“ und dem Abgleich mit dem konkreten Chartverlauf immer wieder spannende Tradingkandidaten herausfiltern können.

Rheinmetall (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Rheinmetall

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

