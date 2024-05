WOCHENVORSCHAU: Termine bis 22. Mai 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 22. Mai 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 9. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen 14:30 USA: Ford Motor Co, Hauptversammlung 17:50 ITA: Enel, Q1-Zahlen 17:50 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE PRT: EDP Renovaveis, Q1-Zahlen USA: Warner Music Group, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 4/24 PÜOL: Zentralbank, Zinsentscheid 07:00 JPN: Frühindikatoren 3/24 (vorläufig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 4/24 13:00 GBR: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE USA: Türkei: Erdogan reist zu Treffen mit Biden nach Washington, Washington HINWEIS CHE/DNK/FIN/NOR/RUS/SWE: Feiertag, Börsen geschlossen DEU: Feiertag, Börse geöffnet ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 10. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 JPN: Mazda Motor, Jahreszahlen 08:00 GBR: International Consolidated Air, Q1-Zahlen 08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Q1-Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Borussia Dortmund, Q3-Zahlen (detailliert) ITA: De Longhi, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 3/24 08:00 GBR: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q1/24 08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/24 08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/24 08:00 GBR: Industrieproduktion 3/24 08:00 GBR: Handelsbilanz 3/24 08:00 GBR: BIP 3/24 09:00 AUS: Industrieproduktion 3/24 10:00 ITA: Industrieproduktion 3/24 11:00 GRC: Industrieproduktion 3/24 13:30 EUR: EZB-Sitzungsprotokoll 10./11.4.24 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/24 (vorab) SONSTIGE TERMINE 18:15 DEU: Statement Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu Zustimmung des Europäischen Parlaments zum Gemeinsamen Europäischen Asylsystem, Berlin HINWEIS DNK/RUS: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 11. MAI TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Erzeugerpreise 4/24 03:30 CHN: Verbraucherpreise 4/24 ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 13. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Qbeyond, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Energiekontor, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Württembergische Leben, Hauptversammlung 10:00 DEU: Siltronic, Hauptversammlung 13:30 DEU: Basler, Hauptversammlung 14:00 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Adesso, Q1-Zahlen DNK: Royal Unibrew, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 09:00 CZS: Verbraucherpreise 4/24 09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 4/24 12:00 PRT: Verbraucherpreise 4/24 (endgültig) SONSTIGE TERMINE DEU: 25. Tourismusgipfel des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), Berlin Mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesjustizminister Marco Buschmann und Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. 09:00 DEU: Fortsetzung Berufungsverfahren im Streit um die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz, Münster 17:00 DEU: Jahres-Pk der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE), Mannheim DEU: Deutscher Steuerberaterkongress, Berlin BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 14. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Lonza, Q1-Update 07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen 07:00 DEU: KWS Saat, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen (10.00 h Pk, 14.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen (8.00 h Pk) 07:30 DEU: Dürr AG, Q1-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Porsche Automobil Holding, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen und 10.00 h Hauptversammlung (online) 07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Q1-Zahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Nagarro, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Hawesko, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Vodafone, Jahreszahlen 08:00 IRL: Flutter Entertainment, Q1-Umsatz 08:00 JPN: Sony, Jahreszahlen 08:30 TWN: Foxconn, Q1-Zahlen 08:30 DEU: Verbio, Q3-Zahlen 09:00 DEU: EnBW, Q1-Zahlen (13.00 h Analystenkonferenz) 10:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung, Bremen 10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Agravis Raiffeisen, Hauptversammlung 10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung (online) 10:00 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung 11:00 DEU: Würth, Bilanz-Pk 12:00 USA: Home Depot, Q1-Zahlen 13:30 CHN: Alibaba, Jahreszahlen 14:00 NLD: Signify, Hauptversammlung 15:00 NOR: Equinor, Hauptversammlung 15:00 CHE: VAT, Hauptversammlung 17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 4/24 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen 22:30 CHE: Alcon, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Encavis, Q1-Zahlen (detailliert) AUT: AT&S, Jahreszahlen (Online-Pk 9.30 h) NLD: Euronext, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 4/24 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 4/24 (vorläufig) 08:00 GBR: Arbeitslosenquote 3/24 08:00 DEU: Verbraucherpreise 4/24 (endgültig) 08:00 ROU: Verbraucherpreise 4/24 08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 4/24 09:00 ESP: Verbraucherpreise 4/24 (endgültig) 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 5/24 11:00 GRC: Verbraucherpreise 4/24 14:00 POL: Handels- und Leistungsbilanz 3/24 14:30 USA: Erzeugerpreise 4/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bankentag der «Börsen-Zeitung» u.a. mit Sparkassenpräsident Ulrich Reuter und BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff, Frankfurt 10:00 DEU: Jahres-Pk der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mit Bafin-Präsident Mark Branson und den Direktoriumsmitglieder Thorsten Pötzsch, Birgit Rodolphe, Raimund Röseler und Julia Wiens DEU: Erste bundesweite Verhandlungsrunde für die rund 585 000 Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmabranche DEU: Eröffnung Messe «IT Trans» u. a. mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing EUR: Treffen der EU-Finanzminister USA: Entwicklerkonferenz Google I/O, Mountain View ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 15. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Lastminute, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen und 10.00h Hauptversammlung (online) 07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Eon, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 4/24 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Commerzbank Q1-Zahlen (9.00 h Analystenkonferenz, 10.30 h Pk) 07:00 DEU: Aareal Bank, Q1-Zahlen (9.30 h Pk) 07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Ceconomy, Q2-Zahlen 07:00 DEU: RWE, Q1-Zahlen 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Tui, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Bertrandt, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Grenke, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen (11.00 h Pk, 14.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q1-Zahlen (10.00 h Pk) 07:00 DEU: MLP, Q1-Zahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Manz, Q1-Zahlen 07:30 DEU: MVV Energy, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Talanx, Q1-Zahlen 07:30 DEU: HHLA, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q1-Zahlen 08:00 DEU: PVA TePla, Q1-Zahlen 08:00 DEU: PWO, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen 08:00 GBR: Compass Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Imperial Brands, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Manchester United, Q3-Zahlen 10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung 10:00 DEU: Aixtron, Hauptversammlung, Aachen 10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung, München 10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung, Mannheim 10:00 DEU: BMW, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung 10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Daimler Truck, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung, Düsseldorf 10:00 DEU: Bankhaus Metzler, Bilanz-Pk, Frankfurt 10:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q1-Bericht 11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Dussmann Group, Jahres-Pk, Berlin 12:00 DEU: Birkenstock , Hauptversammlung 14:00 CHE: Swiss Life, Hauptversammlung 14:00 USA: Blackrock, Hauptversammlung 18:00 DEU: Patrizia , Q1-Zahlen 22:05 USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: SFC Energy, Q1-Zahlen DEU: Renk, Q1-Zahlen DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung DEU: Ionos, Hauptversammlung CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2024 ITA: Eni, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Verbraucherpreise 4/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 4/24 (endgültig) 09:30 NLD: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Verbraucherpreise 4/24 (endgültig) 11:00 EUR: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Beschäftigung Q1/24 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Industrieproduktion 3/24 14:30 USA: Empire State Index 5/24 14:30 USA: Verbraucherpreise 4/24 14:30 USA: Realeinkommen 4/24 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 4/24 16:00 USA: Lagerbestände 3/24 16:00 USA: NAHB-Wohnungsmarkt-Index 5/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Online-Pressekonferenz zur Vorstellung der 6. VATM-Gigabitstudie: Wo steht der Gigabit-Ausbau 2024 in Deutschland?" DEU: Energietage 2024 mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), Berlin DEU: Vor der Verhandlung über eine Klage der Deutsche Umwelthilfe für die Aufstellung eines Klimaschutzprogramms vor dem OVG Berlin am 16. Mai. Die DHU fordert nach § 9 Klimaschutzgesetz ein Programm, das mit seinen Maßnahmen geeignet ist, die Einhaltung der im Klimaschutzgesetz für verschiedene Sektoren vorgesehenen Jahresemissionsmengen sicherzustellen. HINWEIS HKG/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 16. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q1-Zahlen 06:50 LUX: Grand City Properties, Q1-Zahlen 07:00 AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Siemens, Q2-Zahlen (8.00 h Pk, 9.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen 07:00 BEL: KBC Group, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Züblin, Q1-Zahlen 07:15 DEU: Branicks Group, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Vallourec, Q1-Zahlen 08:00 GBR: BT Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Sage Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Adidas, Hauptversammlung, Fürth 10:00 DEU: Eon, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Bank Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Heidelberg Materials, Hauptversammlung, Heidelberg 10:00 DEU: Sartorius Stedim Biotech, Capital Markets Day 10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Intershop, Hauptversammlung, Jena 10:00 DEU: Norma Group, Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 DEU: FMC, Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 DEU: A.S. Creation Tapeten, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Sartorius, Capital Markets Day 11:00 DEU: 1&1, Hauptversammlung, Frankfurt 11:00 DEU: SFC Energy, Hauptversammlung, Brunnthal 11:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Hauptversammlung 12:00 GBR: Lloyds Banking Group, Hauptversammlung 13:00 USA: Walmart, Q1-Zahlen 14:00 FRA: Capgemini, Hauptversammlung 14:00 USA: Universal Music Group, Hauptversammlung 16:00 USA: Dow, Investor Day 18:00 DEU: Freenet, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: PVA TePla, Capital Markets Day DEU: Südzucker, Bilanz-Pk USA: Deere & Co, Q2-Zahlen USA: Applied Materials, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 3/24 06:30 JPN: Industrieproduktion 3/24 (endgültig) 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 4/24 08:30 CHE: BFS: Arbeitskräfteerhebung Q1/24 10:00 ITA: Verbraucherpreise 4/24 (endgültig) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 4/24 14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 5/24 14:30 USA: Im- und Exportpreise 4/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:15 USA: Industrieproduktion 4/24 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 4/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundestag + Themen u.a.: 75 Jahre Europarat, 75 Jahre Grundgesetz, Änderung Bafög-Gesetz, Menschenrechtspolitik der Bundesregierung, Steuersenkungen, gesetzliche Rentenversicherung, Änderung des Cannabis- und des Straßenverkehrsgesetzes 10:00 DEU: Kongress unter dem Motto «Quo vadis, Deutschland - wackelt der Wirtschaftsstandort?» Dabei geht es u.a. um Fragen der Wettbewerbsfähigkeit am Wirtschaftsstandort Deutschland, den Umgang mit künstlicher Intelligenz, den starken Wettbewerb in anderen Ländern und um den Abbau bürokratischer Hürden. Mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher. 11:00 DEU: Oberverwaltungsgericht Berlin verhandelt über Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) für die Aufstellung eines Klimaschutzprogramms 14:30 DEU: Forum Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung zum Thema «Wie weiter mit der Schuldenbremse?» u.a. mit DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi, NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Saarlands Finanzminister Jakob von Weizsäcker ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 17. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 CHE: Richemont, Jahreszahlen 07:45 FRA: Engie, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung, München 10:00 DEU: Berentzen-Gruppe, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung, Ingolstadt 11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung, Frankfurt 11:00 DEU: Takkt, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung, Bietigheim-Bissingen 13:00 DEU: Synlab, Hauptversammlung 13:00 DEU: Stratec, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Biontech, Hauptversammlung 17:00 USA: Boeing, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q1-Zahlen ESP: Iberdrola, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: Industrieproduktion 4/24 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 4/24 07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q1/24 08:30 CHE: BFS: Industrie- und Bauproduktion Q1/24 09:00 AUT: Verbraucherpreise 4/24 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/24 (endgültig) 16:00 USA: Frühindikator 4/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundestag + Themen u.a.: Berufsbildungsbericht 2024, Luftverkehrsstandort Deutschland, Wirtschaftsbeziehungen mit China, Abschaffung des Solidaritätszuschlags 09:0 DEU: 2. Deutsch-Polnisches Energiewendeforum Deutsche Energie-Agentur (dena) unter dem Motto «Die Energiewende in Europa gemeinsam gestalten» DEU: Besuch des EU-Kommissars Thierry Breton in der Lausitz, Schwarze Pumpe Thematisch geht es bei dem Besuch um die Bewerbung der Lausitz als erste klimaneutrale Modell-Region - als «Net Zero Valley» - in Europa. + 09.00 Veranstaltung «Wirtschaftstransformation, Net-Zero Valley und Digitalisierung» in Anwesenheit des Bundes, der Landesregierungen, Landkreise, Städte und Gemeinden der Lausitz, der Unternehmen BASF, LEAG, Altech, ArcelorMittal, Hamburger Containerboard u.a., der BTU Cottbus-Senftenberg und der TU Dresden, Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften 09:00 DEU: BGH verhandelt zur Beteiligung des obsiegenden Klägers an den der unterlegenen Wohnungseigentümergemeinschaft auferlegten Prozesskosten 10:30 DEU: Pk «Vorstellung IHK-Konjunkturbericht Frühsommer 2024» DEU: Abschluss Jahreskongress und eSummit des Verbandes der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI), Berlin Teilnehmer u.a. Bundesumweltministerin Steffi Lemke, Bundesfinanzminister Christian Lindner und CDU-Parteivorsitzender Friedrich Merz. HKG: Erste Anhörung zum Abwicklungsantrag gegen verschuldeten Immobilienkonzern Country Garden, Hongkong ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 20. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 IRL: Ryanair, Jahreszahlen 14:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Zoom Video Communications, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 3/24 09:00 CZS: Erzeugerpreise 4/24 10:00 ESP: Handelsbilanz 3/24 HINWEIS CHE / DNK / KOR / NOR: Feiertag, Börsen geschlossen DEU: Feiertag Pfingstmontag, Börse geöffnet ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 21. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 ITA: Assicurazioni Generali, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz 11:00 GBR: Shell, Hauptversammlung 16:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Macy's, Q1-Zahlen GBR: AstraZeneca, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DNK: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 3/24 11:00 EUR: Bauproduktion 3/24 11:00 EUR: Handelsbilanz 3/24 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE DEU: Berenberg European Conference 2024 (bis 23.5.24) u.a. mit Renk Group, Aixtron, Knorr-Bremse, Aroundtown FRA: Morgan Stanley Luxury Conference u.a. mit Mercedes-Benz Group, Hugo Boss, Paris 10:00 DEU: US-Finanzministerin Dr. Janet Yellen erhält Ehrendoktorwürde der Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt/M. 10:30 DEU: Spatenstich für erste direkte Stromverbindung zwischen Deutschland und Großbritannien mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Wilhelmshaven BEL: Treffen der EU-Minister und -Ministerinnen zuständig für Transport, Telekommunikation und Energie, Brüssel BEL: Treffen der EU-Minister und -Ministerinnen für allgemeine Angelegenheiten, Brüssel KOR: Südkorea und Großbritannien richten KI-Gipfel in Seoul aus, Seoul USA: Microsoft-Entwicklerkonferenz Build, Seattle ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 22. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach, Jahreszahlen 07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Swiss Life, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen 08:00 GBR: British Land Company, Jahreszahlen 10:00 DEU: Compugroup Medical, Hauptversammlung (online9 10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung 10:00 FRA: Credit Agricole, Hauptversammlung 10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung, Köln 10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung, Ulm 11:00 DEU: Puma, Hauptversammlung, Herzogenaurach 11:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung 13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen 16:00 FRA: Societe Generale, Hauptversammlung 16:00 USA: United Airlines , Hauptversammlung 16:00 USA: McDonald's, Hauptversammlung 16:00 USA: Mondelez International, Hauptversammlung 17:00 USA: PayPal, Hauptversammlung 18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung 22:00 USA: Nvidia, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Roche, Investor Day ITA: Intesa Sanpaolo, außerordentliche Hauptversammlung USA: Target, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 4/24 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 3/24 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 4/24 08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 4/24 08:00 GBR: Verbraucherpreise 4/24 08:00 GBR: Preisindex Einzelhandel 4/24 08:00 GBR: Erzeugerpreise 4/24 10:00 POL: Industrieproduktion 4/24 10:00 POL: Erzeugerpreise 4/24 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 4/24 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 1.5.24 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: dbAccess European Champions Conference (bis 23.5.24) u.a mit Nokia, Qiagen, Rheinmetall, Vitesco, Nordic Semiconductor, Schaeffler, Deutsche Teelkom, Symrise, Tui, Philips, Kion, Frankfurt DEU: Fortsetzung Berenberg European Conference 2024 (bis 23.5.24) u.a. mit Deutsche Börse, Siltronic, United Internet, Jenoptik, ASML Holding, Talanx, Kion 09:45 DEU: Eröffnungs-Pk zum Weltgipfel der Verkehrsminister unter dem Thema «Greening Transport: keeping focus in times of cirses», Leipzig BEL: Treffen der EU-Minister und -Ministerinnen zuständig für Wettbewerb (Weltraum), Brüssel ----------------------------------------------------------------------------------------

