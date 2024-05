DAX 40 Ausblick: Rekordhoch in Schlagdistanz – Zinsfantasien beflügeln weiter

Genährt durch die Zinsfantasie der Anleger in den Vereinigten Staaten gelingt es dem DAX 40 an Christi Himmelfahrt sich seiner aktuellen Bestmarke bei 18.567 Zählern zu nähern.

Indes hat Schweden erstmals seit acht Jahren wieder das Zinsniveau gesenkt, was nicht zuletzt die Hoffnungen auf Leitzinssenkungen im Euroraum forcieren dürfte.

Neben der laufenden Berichtssaison könnte zudem auch schon bald die Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten ihre Schatten vorauswerfen.

Volatilität dürfte an Christi Himmelfahrt vergleichsweise überschaubar bleiben

Feiertagsbedingt sollte die Volatilität vergleichsweise überschaubar ausfallen, zumal sich einige Marktteilnehmer bereits in ein verlängertes Wochenende verabschiedet haben dürften. In diesem Zusammenhang dürfte der Nährboden für ein neues Rekordhoch möglicherweise gelegt sein.

Nachdem die schwedische Notenbank erstmals seit acht Jahren die Zinsen gesenkt hatte, hoffen Anleger auf einen zeitnahen Zinsschritt durch die Europäische Zentralbank (EZB). Bereits im März hatte die Schweiz das Zinsniveau ebenfalls nach unten korrigiert.

Aktuell ist allerdings nicht klar, ob und wann die führende US-Notenbank Federal Reserve (Fed) das Leitzinsniveau senkt. Abzuwarten gilt, ob sich die Teuerung nachhaltig gen Zwei-Prozent-Ziel bewegt. Anleger hoffen jedoch, dass die EZB bereits im Juni tätig wird und damit vor der US-Fed.

Aktuelle Webinare:

Trend- und Volatilitätsstrategien – Mittwoch, 15. Mai, 18:30 Uhr

Marktchancen nutzen: Optionsscheine effektiv einsetzen – Donnerstag, 30. Mai, 18:00 Uhr