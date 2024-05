Aktien Asien/Pazifik: Zinshoffnungen liefern etwas Rückenwind

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine vielleicht doch baldige Leitzinssenkung in den USA hat den wichtigsten Börsen Asiens am Freitag überwiegend Rückenwind verliehen.

Die US-Arbeitsmarktdaten hatten am Donnerstag schon die Wall Street angetrieben. So war die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich gestiegen. Dies könnte ein weiterer Hinweis auf eine Abschwächung des Arbeitsmarktes sein - und genau das könnte für die US-Notenbank entscheidend sein, positiver auf das Inflationsumfeld zu schauen und den Leitzins womöglich schon bald zu senken.

In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 0,4 Prozent höher mit 38 229,11 Punkten.

Mit Blick auf China ging es in der Sonderverwaltungszone Hongkong für den technologiewertelastigen Hang Seng zuletzt um 2,1 Prozent auf 18 935 Punkte nach oben. Der Hang Seng und der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen Chinas hatten bereits am Vortag teils deutlich von chinesischen Außenhandelsdaten profitiert. Die hatten Hoffnung auf eine Konjunkturbelebung gemacht. Am Freitag kam der CSI 300 nun aber mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 3668 Punkte indes nur wenig vom Fleck.

Für Aufmerksamkeit könnte hier eine Bloomberg-Meldung über ein Vorhaben der US-Regierung gesorgt haben, die Aktien von Autobauern, Solarunternehmen und Batteriehersteller in den Blick rückte. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet hatte, wollen die USA neue Zolle auf chinesische E-Autos und weitere strategische Sektoren erheben. Chinesische Unternehmen sind durch Autozölle bereits großteils vom amerikanischen Markt ausgeschlossen. Chinas Solarunternehmen exportieren hauptsächlich aus Drittländern in die USA, um Beschränkungen zu entgehen, wobei US-Firmen auch höhere Zölle für diesen Handel anstreben.

In Australien stieg der Kurs des S&P/ASX 200 um 0,4 Prozent auf 7749 Punkte.