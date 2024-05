Goldpreis steigt Richtung Rekordhoch – Zinsfantasien beflügeln

Der Goldpreis bewegt sich mit 2.367 Dollar gen Wochenschluss wieder in Richtung seines Rekordhochs bei über 2.430 Dollar. Dabei dürften abermals neue Jobdaten für Rückenwind am Markt sorgen, welche die Zinsfantasien am Leben halten. Schon bald dürften sich Anleger zudem für die anstehende Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten warmlaufen.

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf Acht-Monats-Hoch – Trend am Arbeitsmarkt bestätigt

Die am Donnerstag veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe festigten die Erwartungen, dass sich der amerikanische Arbeitsmarkt womöglich weiter abkühlt. Die wöchentlichen Anträge kletterten auf 231.000 Einheiten und damit auf den höchsten Stand seit acht Monaten. Insbesondere nach dem jüngsten US-Arbeitsmarktbericht dürfte die Zinssenkungsfantasien der Anleger somit am Leben bleiben. Außerhalb der Landwirtschaft wurden im vergangenen Monat lediglich 175.000 neue Stellen geschaffen und damit deutlich weniger als im Vorfeld erwartet.

