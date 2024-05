Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' (Koblenz) zum Zustand der CDU

KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' (Koblenz) zum Zustand der CDU:

An Friedrich Merz geht aus Sicht der CDU kein Weg mehr vorbei in der Frage einer Kanzlerkandidatur. Selbst wenn sich Merz noch einen schweren Patzer erlauben sollte, tendiert die Bereitschaft in der Partei gen null, die K-Frage noch einmal zu stellen. Nicht nach diesem Parteitag, nicht nachdem die Union das gezeigt hat, was sie am besten kann: Die Reihen in schwierigen Zeiten zu schließen. Das wissen jetzt auch die Ministerpräsidenten. Merz hat dazu seinen Beitrag geleistet - anfänglich mag er die Aufgabe unterschätzt haben, mittlerweile ist er offenkundig im Amt des CDU-Vorsitzenden angekommen. Auch den eigenen Kompass hat er neu justiert. Weg vom Impulsiven, hin zu mehr staatstragender Gelassenheit./yyzz/DP/stk