S&P 500® - 4 Monate im Plus = weitere Kursanstiege?

Momentum, für viele technische Analysten so etwas wie der „heilige Gral“ ihrer Disziplin, bietet Anlegerinnen und Anlegern eine neue Möglichkeit vom mittelfristigen Trend zu profitieren – getreu dem Motto: „Stärke zieht weitere Stärke nach sich“. Aber wie kann man diese Kernthese aller Momentumstrategien auf den S&P 500® anwenden? Sind die US-„blue chips“ vier Monate in Folge gestiegen, dann stellt dies eine Steilvorlage für ein prozyklisches Long-Investment dar. Eine Haltedauer von sechs Monaten ist von Vorteil, wobei die Strategie auch bei unterschiedlichen Halteperioden funktionieren kann. Falls das Aktienbarometer während einer Investition erneut eine viermonatige Gewinnserie etabliert, wird die Haltedauer der Ursprungsposition ab diesem Zeitpunkt um sechs Monate verlängert. Zur statistischen Auswertung haben wir die Daten des S&P 500® seit 1945 herangezogen. Die insgesamt 39 Trades über die letzten 80 Jahre wissen mit einer Trefferquote von 87 % absolut zu überzeugen. Im historischen Mittel kann der S&P 500® nach vier positiven Monaten in Serie weitere Kursgewinne von 9,79 % realisieren. Dabei ist man in lediglich 40 % der Zeit investiert. Die jüngste Erfolgsserie von November bis Februar lässt also für den weiteren Jahresverlauf hoffen.

S&P 500® (Monthly)

Quelle: HSBC, Refinitiv / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.