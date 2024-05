Türkei - Haben 17 kurdische Kämpfer in Irak und Syrien getötet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Ankara (Reuters) - Bei erneuten Einsätzen in von Kurden besiedelten Gebieten Syriens und des Irak haben türkische Streitkräfte nach eigenen Angaben 17 kurdische Kämpfer getötet.

Die Angehörigen der kurdischen Arbeiterpartei PKK seien "neutralisiert" worden, schrieb das türkische Verteidigungsministerium am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst X. Mit diesem Begriff umschreibt die Behörde üblicherweise die Tötung von Milizionären.

Die in der EU und den USA als terroristisch eingestufte PKK kämpft seit 1984 gegen den türkischen Staat und will Autonomie für kurdische Siedlungsgebiete erreichen. Die türkischen Streitkräfte starten regelmäßig Angriffe auf kurdische Kämpfer in den Nachbarländern Irak und Syrien, wo ebenfalls zahlreiche Kurden leben.

Diese Einsätze des türkischen Militärs führen immer wieder zu Spannungen mit den Nachbarländern. Im März hatten hochrangige Vertreter der Türkei und des Irak über Sicherheitsfragen und mögliche Maßnahmen gegen die PKK diskutiert. Zuvor hatte der Irak die PKK als verbotene Organisation eingestuft. Die in Syrien aktive Kurden-Miliz YPG wird von der Türkei als PKK-Ableger betrachtet.

